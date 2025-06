Berlin - Am Standort der abgerissenen Wuhlheide-Brücke in Berlin-Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) sollen ab morgen wieder Autos fahren können. Etwa ab 14.00 Uhr könne „der Kfz-Verkehr schrittweise wiederaufgenommen werden“, teilte die Verkehrsverwaltung mit.

Zunächst werde der Verkehr jeweils einspurig zwischen Treskowallee und Edisonstraße rollen. Bis Samstagmittag sollen dann auch die „jeweils

äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und Straße An der Wuhlheide“ freigegeben werden. Nur das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskowallee werde weiter nicht möglich sein.

Zunehmend Risse auf der gesamten Brückenlänge

Der Abbruch der Brücke ist nach Angaben der Verkehrsverwaltung weitestgehend abgeschlossen. Letzte Rückbau- und Zerkleinerungsarbeiten liefen noch. Bis spätestens zum 27. Juni soll alles durch sein.

Die marode Brücke an der Wuhlheide wurde Mitte Mai komplett gesperrt, also auch für den Verkehr unter dem 245 Meter langen Bauwerk. Für den Verkehr auf der Brücke galt schon seit Ende April eine Sperrung. Bei regelmäßigen Prüfungen wurden der Verkehrsverwaltung zufolge zunehmend Risse auf der gesamten Brückenlänge festgestellt. Am 24. Mai begann der Abriss. Trams können an der Stelle bereits seit Ende Mai wieder fahren.