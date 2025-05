Aufgrund des Abbaus des roten Brückenkrans am Berliner Ostbahnhof kommt es in den nächsten Tagen erneut zu Einschränkungen für Fahrgäste und Autofahrer. (Archivbild)

Berlin - Wegen des Abbaus eines großen Brückenkrans am Berliner Ostbahnhof kommt es in den nächsten Tagen erneut zu Sperrungen und Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr. Das teilte die Bahn mit. Die komplexe Stahlkonstruktion war für die jahrelangen Sanierungsarbeiten an dem Bahnhof aufgebaut worden und soll nun in drei Schritten demontiert werden.

Bereits von diesem Donnerstag an werde deshalb von 6.00 Uhr morgens bis zum 11. Mai um 16.00 Uhr die Straße der Pariser Kommune zwischen den Straßen an der Ostbahn und Am Ostbahnhof für den Autoverkehr gesperrt, hieß es.

Von Samstag, 16.00 Uhr, an wird zudem die Halle Süd des Ostbahnhofs für 24 Stunden gesperrt. An den Gleisen 1 und 3 wird es dann keinen Zugverkehr geben. Der Fernverkehr wird den Ostbahnhof in dieser Zeit nicht anfahren. Die EC-Züge von und nach Polen sowie die IC-Züge zwischen Berlin und Amsterdam beginnen und enden dann am Gesundbrunnen. Alle anderen Fernzüge starten und enden am Hauptbahnhof.

Im Regionalverkehr sind die Linien RE7, RE23 sowie der Flughafenexpress betroffen. „Es kommt zu Teilausfällen und Umleitungen mit veränderten Halten“, teilte die Bahn weiter mit. Der S-Bahn-Verkehr ist nicht betroffen.

Wenige Tage später erneut Straßensperrungen

Zu weiteren Straßensperrungen kommt es dann zwischen dem 14. und dem 22. Mai. Die Erich-Steinfurt-Straße, der Hermann-Stöhr-Platz sowie die Koppenstraße im Bereich der Eisenbahnbrücke am Ostbahnhof sind dann für den Autoverkehr nicht befahrbar.

Vom 16. Mai bis zum frühen Morgen des 19. Mai ist erneut der Zugverkehr betroffen. Dann wird es keinen Zugverkehr an den Gleisen 6 bis 11 geben. Auch dieses Mal entfällt der gesamte Fernverkehr am Ostbahnhof. Für die EC-Züge von und nach Polen entfallen die Halte Haupt- und Ostbahnhof. Sie starten und enden am Gesundbrunnen. Am 17. und 18. Mai wird zudem ein Bus-Ersatzverkehr zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Frankfurt (Oder) eingerichtet.

Im Regionalverkehr gelten die gleichen Einschränkungen wie zuvor. Allerdings ist diesmal auch der S-Bahn-Verkehr am Ostbahnhof unterbrochen. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.