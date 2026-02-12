Autofahrer auf der A9 in Sachsen-Anhalt müssen sich am Morgen auf Einschränkungen einstellen. Bei einem Unfall wurde ein Mensch leicht verletzt. Ein Abschleppdienst ist im Einsatz.

Dessau-Roßlau - Die Autobahn 9 ist in Richtung Berlin nahe der Ausfahrt Vockerode derzeit voll gesperrt. Zwei Transporter waren in der Nacht laut Polizeiangaben etwa 500 Meter vor der Ausfahrt verunglückt. Aktuell sei ein Abschleppdienst im Einsatz. Die Bergung werde noch andauern, hieß es weiter. Ein Mensch wurde demnach leicht verletzt, zum Alter und Geschlecht machte die Polizei bislang keine Angaben. Wie genau es zum Unfall kam, ist noch unklar.