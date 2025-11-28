Ein Lastwagen mit säurehaltigen Produkten fängt am Mittwochabend auf der A7 Feuer. Eine aufwendige Bergung sorgte für Verkehrsbehinderungen. Nun ist die Strecke teilweise wieder befahrbar.

Göttingen - Nach dem Brand eines mit säurehaltigen Produkten beladenen Sattelzugs auf der Autobahn 7 ist die Strecke teilweise wieder frei. Zwei Fahrstreifen der A7 zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Hannover sind wieder befahrbar, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der Hauptfahrstreifen bleibe demnach wegen Reinigungsarbeiten weiterhin gesperrt. Die Strecke war der Polizeisprecherin zufolge bis Donnerstagabend gegen 22.18 Uhr noch voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der 53 Jahre alte Fahrer blieb bei dem Unfall am Mittwochabend unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, eine Spezialfirma pumpte am Donnerstag die teilweise beschädigte Ladung kontrolliert um. Die Arbeiten waren am späten Nachmittag beendet. Es handelt sich um Gefahrgut. Es bestehe keine Gefahr einer weiteren Ausbreitung oder einer Gefährdung für Dritte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der beschädigte Sattelzug wurde abtransportiert.