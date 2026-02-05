Ein umgekippter Lastwagen legt die Autobahn 7 vorübergehend lahm. Inzwischen fahren die Autos zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg wieder in beide Richtungen - aber nur einspurig.

Göttingen - Der Verkehr auf der Autobahn 7 rollt nach einem Lastwagenunfall nördlich von Göttingen wieder einspurig in beide Richtungen. Komplett freigegeben werden soll die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg voraussichtlich am späten Vormittag. Zwischenzeitlich sei es zum Rückstau gekommen, die Lage habe sich aber entspannt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Nach dem Unfall musste die Fahrbahn gereinigt werden. Verletzt wurde niemand.

Ein mit Obst und Gemüse beladener Lastwagen war am Mittwochabend wegen eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn abgekommen, über den Mittelstreifen gefahren und umgekippt. Dabei verteilten sich Ladung und Trümmerteile über die Autobahn. Nach Angaben der Autobahnpolizei wurden Umleitungen eingerichtet.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten sind nach Polizeiangaben aufwendig. Es habe Anrufe verdutzter Menschen gegeben, weil es auf der Autobahn nach Orangen und Zitronen rieche, sagte eine Sprecherin der Polizei Göttingen.