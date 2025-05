Hatten - Nach dem Großbrand auf einem Recyclinghof in Hatten im Kreis Oldenburg ist die nahegelegene Autobahn 28 wieder freigegeben. Beide Fahrtrichtungen zwischen Oldenburg und Bremen seien seit Montagnachmittag wieder befahrbar, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte ein Gutachter einen auf dem Gelände stehenden Funkturm für standsicher erklärt. Gefahren durch Beschädigungen an der Statik habe er ausschließen können, teilte die Polizei mit.

Zunächst Unklarheit über Standsicherheit eines Mastes

Nachdem der Brand am Sonntag gelöscht worden war, sollte der 55 Meter hohe Mobilfunkmast zunächst mit Hilfe eines Krans zurückgebaut werden. Ein Gutachter hatte nicht zweifelsfrei einschätzen können, ob der Mast wegen der großen Hitzeeinwirkungen standsicher war. Im Falle eines Einsturzes hätte der Mast auf die A28 fallen können, hieß es. Daher war die Autobahn für den Verkehr gesperrt worden.

Schaden in Millionenhöhe

Mehr als zwei Tage beschäftigte der Brand mehrere Hundert Einsatzkräfte. Auf dem weitläufigen Gelände waren am späten Freitagabend hunderte Autos und zahlreiche Reifenstapel in Brand geraten. Die enorme Hitze hatte das Löschen erheblich erschwert. Durch die Hitze des Feuers gerieten eine Halle und ein Bürogebäude in Brand. Die beiden Gebäude wurden zerstört. Die Feuerwehr hat eine Beregnungsanlage in Betrieb, weil möglicherweise noch Glutnester vorhanden sind.

Der Schaden wird von der Polizei auf Millionenhöhe geschätzt. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst weiterhin unklar. Zurzeit würden Videoaufnahmen ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher.