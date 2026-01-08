Ein Lkw hat sich bei einem Unfall verkeilt. Die Autobahn ist zunächst in eine Richtung voll gesperrt. Nun hat sich die Lage etwas entspannt.

Cuxhaven - Die Autobahn 27 ist nach einem Lastwagenunfall noch auf einer Fahrspur in Richtung Cuxhaven gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Hagen im Bremischen und Stotel, wie die Polizei mitteilte. Eine Lkw-Fahrerin war dort mit ihrem Gespann aus bisher ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und gegen eine Leitplanke geprallt.

Zunächst war der Abschnitt komplett gesperrt. Die Frau wurde bei dem Unfall am Morgen leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie lange die Bergung des verkeilten Fahrzeuges dauern würde, war zunächst unklar. Deswegen bleibe ein Fahrstreifen vorerst noch gesperrt.

Eine Umleitung war über die Landstraße 135 eingerichtet, hieß es. Die Beamten empfahlen zudem weiter vorsichtig zu fahren. Es sei stellenweise sehr glatt. „Die Räumdienste befinden sich im Dauereinsatz und tun ihr Möglichstes, um die Strecken freizuhalten.“