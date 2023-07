Hamburg/Bremen - Nach einer fünftägigen Sperrung ist die Autobahn 261 von Hamburg in Richtung Bremen wieder befahrbar. Die Strecke zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Südwest und der Landesgrenze von Hamburg und Niedersachsen sei am Freitagmorgen wie geplant gegen 5.00 Uhr freigegeben worden, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale in Hamburg. Einzig die Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf/Lürade in Richtung Bremen bleibe noch bis Mittwoch gesperrt. In der Zeit werde der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Grund für die Sperrung waren Arbeiten an der Fahrbahndecke. Seit Sonntagabend wurde auf der etwa acht Kilometer langen Strecke die Deckschicht abgetragen und neu aufgetragen.