Dresden - Drei vielbefahrene Autobahntunnel auf der A17 sind ab dem kommenden Freitagabend für knapp eineinhalb Wochen immer wieder gesperrt. In den Tunneln Coschütz, Dölzschen und Altfranken wird unter anderem die Brandmeldetechnik ausgewechselt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Auch sollen die Tunnel in der Zeit gewartet werden.

Die erste Sperrung beginnt den Angaben zufolge am Freitag (16. Mai) um 22 Uhr und endet am Sonntagabend (18. Mai) um 20.00 Uhr. Am darauffolgenden Wochenende (23. Mai bis 25. Mai) werden die Tunnel demnach für den gleichen Zeitraum gesperrt. In der Woche dazwischen (19. Mai bis 23. Mai) sind die Tunnel jeweils in der Zeit von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr gesperrt.

Der Verkehr soll in Fahrtrichtung Dresden ab der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt über die Anschlussstelle Gorbitz umgeleitet werden. In Fahrtrichtung Prag wird der Verkehr an der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz abgeleitet und an der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt zurück auf die A17 geführt, wie es hieß.

Unabhängig von den Tunnelsperrungen soll die Geschwindigkeit in den Tunneln bis auf Weiteres auf 60 Kilometer pro Stunde beschränkt bleiben. Grund auch hier: Bauarbeiten, wie es hieß.