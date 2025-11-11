In einem Graben zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West liegt ein mit Granulat beladener Laster. Die Bergung gestaltet sich schwierig und könnte deshalb noch einige Stunden dauern.

Erfurt - Die Autobahn 4 bei Erfurt ist nach einem Unfall derzeit in Richtung Frankfurt teilweise gesperrt. Ein Laster habe versucht, einem Auto auszuweichen, das zuvor mit einem anderen Wagen kollidiert war, teilte die Autobahnpolizei mit. Der Sattelzug sei dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Graben zum Stehen gekommen.

Der Unfall hat sich demnach zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West ereignet. Derzeit sei der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der im Graben liegende Laster sei mit ungefährlichem Granulat beladen. Dieses müsse vor der Bergung abgesaugt werden.

Hoher Schaden

Ein 24 Jahre alter Mann habe mit seinem Auto vom linken auf den mittleren Streifen wechseln wollen. Dort fuhr den Angaben nach jedoch ein anderes Auto. Die Fahrzeuge seien seitlich zusammengestoßen. Das Auto, das ursprünglich in der Mitte gefahren war, sei nach links gegen die Mittelleitplanke geschleudert worden. Das andere Auto sei nach rechts gegen den Laster geprallt.

Der 21 Jahre alte Fahrer des zunächst in der Mitte fahrenden Autos sowie der 60 Jahre alte Lasterfahrer seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Die Arbeiten auf der Autobahn dauern der Polizei zufolge noch bis in den späten Abend. Der durch den Unfall entstandene Schaden werde derzeit auf 85.000 Euro geschätzt, hieß es.