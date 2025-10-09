Ein größerer Polizeieinsatz führt zu einer Vollsperrung der Autobahn 100 und 113 in Berlin. Was Verkehrsteilnehmer jetzt beachten sollten.

Berlin - Wegen eines größeren Polizeieinsatzes sind die Autobahnen 100 und 113 zwischen der Anschlussstelle Stubenrauchstraße und der Alboinstraße in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Sperrung gilt nach Angaben der Polizei von 10.00 bis 15.00 Uhr. Was genau hinter dem Polizeieinsatz steckt, gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und mehr Fahrzeit einzuplanen. Über die Hintergründe des Einsatzes machte die Polizei zunächst keine Angaben.