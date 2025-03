Berlin - Der S-Bahn-Verkehr unter der gesperrten A100-Brücke am Dreieck Funkturm bleibt bis auf weiteres unterbrochen. Einen genauen Zeitplan will die bundeseigene Autobahn-Gesellschaft in der kommenden Woche vorlegen. Geklärt werden soll nun, ob die marode Autobahnbrücke zunächst gestützt oder direkt abgerissen werden soll, teilte die Gesellschaft mit. Am Vorabend hieß es noch, die für eine Stützung der Brücke erforderlichen Arbeiten begännen sofort.

Die S-Bahn-Strecke war am Donnerstagabend kurzfristig aus Sicherheitsgründen für den Bahn-Verkehr gesperrt worden. Betroffen sind die Ringbahn-Linien S41 und S42 sowie die aus Brandenburg kommende S46. Zwischen Halensee und Westend ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.

Hintergrund ist die Sperrung der Autobahnbrücke der A100, die vergangene Woche aufgrund eines sich ausbreitenden Risses im Tragwerk ebenso kurzfristig für den Autoverkehr gesperrt wurde. Sie bedaure die Einschränkungen für die Pendlerinnen und Pendler sehr, sagte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) bei einem Vor-Ort-Termin an der Brücke.