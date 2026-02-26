Ein brennendes Auto steht auf der A10 zwischen dem Dreieck Havelland und Oberkrämer. Der Rauch führt derzeit zu einer Vollsperrung beider Fahrbahnen.

Oberkrämer - Wegen eines Autobrandes ist die A10 zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Das Fahrzeug steht laut Polizeiangaben in Richtung Prenzlau auf dem Standstreifen, doch wegen der starken Rauchentwicklung sind die Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt. Weitere Fahrzeuge sind demnach nicht betroffen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Wie es zu dem Feuer kam, war nicht bekannt. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Brand zu löschen. Eine Prognose zur Länge der Vollsperrung machte ein Polizeisprecher zunächst nicht.