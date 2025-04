Hamburg - Autofahrer in Richtung Ostsee können aufatmen: Die Sperrung der Autobahn 1 an der Norderelbbrücke ist aufgehoben worden, wie die Verkehrsleitzentrale der Polizei am Morgen mitteilte. Die A1 war seit Freitagabend wegen Bauarbeiten in Richtung Norden gesperrt.

Während der Sperrung zwischen dem Autobahndreieck Norderelbe und der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt sollten an der maroden Brücke die Übergangskonstruktionen ausgetauscht werden, wie die Autobahn GmbH Nord zuvor bekanntgegeben hatte.