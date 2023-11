Nörten-Hardenberg - Fünf Tage nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Northeim ist ein 92-Jähriger gestorben. Bei dem Unfall hatte eine 58-jährige Northeimerin den vorfahrtsberechtigten Pkw des Seniors übersehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Sonntag erlag der Fahrer des entgegenkommenden Autos aus Nörten-Hardenberg den Folgen der Verletzungen in einem Göttinger Krankenhaus. Die Unfallverursacherin sowie eine 59 Jahre alte Mitfahrerin und deren 20 Jahre alte Tochter hatten sich nur leicht verletzt.