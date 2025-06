Schwerer Unfall in Gera: Ein zweijähriger Junge wird dort von einem Auto erfasst. Das Kleinkind kommt schwer verletzt in eine Klinik.

Gera - Eine 92 Jahre alte Autofahrerin hat in Gera ein Kleinkind mit ihrem Wagen überrollt. Ersten Erkenntnissen zufolge lief der zweijährige Junge am Freitagmittag plötzlich und unerwartet auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen der Seniorin erfasste demnach das Kleinkind. Der Junge kam mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.