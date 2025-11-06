In Angermünde kommt es zu einem schweren Unfall: Zwei Senioren werden von einem Auto angefahren. Einer von ihnen stirbt noch am Unfallort.

Angermünde - Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen in Angermünde (Landkreis Uckermark) zwei Senioren erfasst und einen von ihnen dabei tödlich verletzt. Der 91-Jährige erlag nach dem Unfall am Mittwochabend noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Seine 86 Jahre alte Begleiterin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ermittelt zu der Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge wollten die Senioren im Ortsteil Frauenhagen die Straße überqueren. Der Wagen des 71 Jahre alten Autofahrers wurde beschlagnahmt.