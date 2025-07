Rolls-Royce entwickelt am Standort Dahlewitz in Brandenburg Flugzeug-Triebwerke. (Archivfoto)

Blankenfelde-Mahlow - Rolls-Royce feiert an diesem Montag (10.00 Uhr) die Auslieferung des 9.000. Triebwerks an seinem brandenburgischen Standort Dahlewitz südlich von Berlin. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will sich dabei auch mit dem britischen Botschafter Andrew Mitchell austauschen, der zu seinem Antrittsbesuch nach Brandenburg kommt. Beide wollen einen Rundgang durch das Werk machen.

Das Unternehmen Rolls-Royce mit Stammsitz in Großbritannien beschäftigt am Standort Dahlewitz nach eigenen Angaben rund 2.500 Mitarbeiter. In dem Werk werden Flugzeug-Triebwerke entwickelt, montiert und gewartet. 30 Jahre nach dem Start der Triebwerksmontage sei ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens erreicht, teilte Rolls-Royce angesichts der Veranstaltung zur 9000. Triebswerks-Auslieferung mit. Das Unternehmen will seinen Standort in Dahlewitz ausbauen.