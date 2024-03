Eine Plastik stellt den Komponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767) in barocker Tracht umgeben von allegorischen Figuren dar.

Magdeburg - Die 26. Magdeburger Telemann-Festtage haben rund 9000 Besucher angelockt. Insgesamt seien mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler beteiligt gewesen, teilte das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung am Sonntag mit. 21 Konzerte waren auf dem zehntägigen Festival in Telemanns Geburtsstadt zu erleben.

In diesem Jahr wurde neben Georg Philipp Telemann auch der vor 350 Jahren geborene Reinhard Keiser in den Fokus gerückt. Beide seinerzeit in Hamburg zusammenarbeitende Komponisten setzten den Angaben zufolge mit einer neuartigen Musiksprache und dem Erschließen moderner Klangwelten Trends für das deutsche und europäische Musikleben.