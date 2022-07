900.000 Euro für weitere Schwimmkurse in Niedersachsen

Kinder schwimmen in einem Schwimmbecken.

Hannover - Für Schwimmkurse in Niedersachsen stehen im kommenden Schuljahr weitere 900.000 Euro zur Verfügung. Damit soll der reguläre Schwimmunterricht durch außerschulische Möglichkeiten ergänzt werden, wie das Kultusministerium in Hannover am Mittwoch mitteilte. Schulen können dann etwa Kooperationsverträge mit Schwimmvereinen schließen, Schwimmbahnen anmieten oder Eintrittspreise mit dem Geld begleichen.

Grundfertigkeiten im Schwimmen seien elementar und könnten Leben retten, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Wegen der Corona-Pandemie gibt es laut Ministerium Nachholbedarf, weil viele Kurse zeitweise ausfallen mussten und Kinder so nicht das Schwimmen erlernen konnten.