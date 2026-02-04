Ein 89-Jähriger verliert nach einem medizinischen Notfall die Kontrolle über sein Auto und stirbt noch am Unfallort. Die Polizei untersucht den genauen Hergang.

Für einen älteren Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Varel - Ein 89 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Varel (Landkreis Friesland) gestorben. Der Mann habe mit seinem Wagen eine Grundstücksausfahrt verlassen wollen, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Fahrer dabei vermutlich einen akuten medizinischen Notfall. In der Folge beschleunigte das Auto unkontrolliert und beschädigte eine Schrankenanlage, ein Verkehrszeichen sowie die Fassade eines gegenüberliegenden Gebäudes. Dort kam der Wagen schließlich zum Stillstand.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt weiter zur genauen Ursache des Unfalls.