  3. Tötungsdelikt: 87-Jähriger tot aufgefunden - Angehöriger festgenommen

Ein älterer Mann wird tot in seinem Haus gefunden. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt. Ein Angehöriger steht im Fokus der Ermittlungen.

Von dpa 26.02.2026, 05:01
Der Mann wurde tot in seinem Haus aufgefunden. (Symbolfoto) Julian Stratenschulte/dpa

Tostedt - In Tostedt im Landkreis Harburg ist ein 87 Jahre alter Mann in seinem Haus tot aufgefunden worden. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 60-Jähriger aus dem familiären Umfeld wurde vorläufig festgenommen, hieß es. Angehörige fanden die Leiche des 87-Jährigen in seinem Einfamilienhaus in Wistedt und alarmierten die Polizei. Rettungskräfte hätten nur noch seinen Tod feststellen können. Die genaue Todesursache und die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar.