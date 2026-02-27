Ein älterer Mann wird tot in seinem Haus aufgefunden. Der Sohn steht unter Mordverdacht und ist nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu Motiv und Todesursache laufen weiter.

Ein 87-Jähriger wird tot in seinem Haus aufgefunden, der Sohn steht im Verdacht, seinen Vater getötet zu haben. (Symbolfoto)

Tostedt - Nach dem gewaltsamen Tod eines 87-Jährigen im Landkreis Harburg sitzt der tatverdächtige Sohn in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter am Amtsgericht Tostedt folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Stade und ordnete Haft wegen Mordverdachts an, wie die Polizei mitteilte. Der 60 Jahre alte Sohn wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Angehörige hatten die Leiche des 87-Jährigen am Mittwoch in seinem Einfamilienhaus in Wistedt gefunden und die Polizei alarmiert. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Seniors feststellen. Der Sohn wurde noch im Laufe der Nacht zum Donnerstag festgenommen. Die genaue Todesursache und die Hintergründe waren zunächst unklar.