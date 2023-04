Ein Notfallfahrzeug der Odeg steht mit Blaulicht am Unfallort, wo ein Zug eine ältere Dame an einem Bahnübergang erfasst hatte.

Premnitz - Eine Seniorin ist in Premnitz (Landkreis Havelland) an einem Bahnübergang von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die 86 Jahre alte Frau starb am Montag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es sehe nach einem Unfall aus, sagte eine Sprecherin. Die Polizei ermittle nun zur genauen Ursache. Nach Angaben der Bundespolizei überquerte die Frau am Samstagabend mit einem Einkaufswagen den Bahnübergang, wo sie ein Zug trotz Schnellbremsung erfasste. Einer Sprecherin zufolge waren die Schranken zuvor bereits geschlossen gewesen. Warum die 86-Jährige dennoch auf den Bahnübergang lief, war zunächst unklar.