86-Jährige stirbt wenige Tage nach Fahrradunfall

Hannover - Wenige Tage nach einem Fahrradunfall in Hannover ist eine 86 Jahre alte Frau im Krankenhaus gestorben. Die Seniorin starb am Donnerstag an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie war am Sonntagvormittag mit dem Fahrrad im Stadtteil Marienwerder auf einem Radwanderweg unterwegs, als sie mit einer 54 Jahre alten Radfahrerin zusammenstieß. Dabei wurde die 86-Jährige lebensgefährlich verletzt und musste wiederbelebt werden. Seitdem lag sie im Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen die 54-Jährige. Die Polizei sucht nach Zeugen.