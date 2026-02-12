Brandgeruch weckt den Ehemann, doch für seine Frau kommt jede Hilfe zu spät. Was über die Ursache des Feuers bekannt ist.

Hennigsdorf - Eine 86-Jährige ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) gestorben. Laut Polizei wurde das Feuer in der Nacht gegen 4.00 Uhr von dem 84 Jahre alten Ehemann gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine auf einem Ölheizkörper abgelegte Decke das Feuer ausgelöst haben.

Der Ehemann wurde vom Brandgeruch geweckt und stellte das Feuer im Schlafzimmer seiner Frau fest, wie es hieß. Er rief demnach den Notruf und leitete erste Löschmaßnahmen ein. Die Einsatzkräfte fanden die Frau bei ihrem Eintreffen leblos auf. Sie wurde geborgen. Reanimationsversuche in einem Krankenwagen blieben vergeblich.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann aus dem verrauchten Obergeschoss heraus und löschten die Flammen. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Inwiefern der Mann durch das Feuer verletzt wurde, war zunächst nicht klar. Auch ob das Haus noch bewohnbar ist, konnte die Polizei nicht sagen.