Leipzig/Halle - Bei der gemeinsamen Museumsnacht in Halle und Leipzig öffnen am 6. Mai 85 Museen, Galerien und Sammlungen ihre Türen. Die Veranstaltung stehe in diesem Jahr unter dem Motto „Einmal um die Welt“, teilten die Kulturämter in Leipzig und Halle am Montag mit. Von 18 bis 24 Uhr werden mehr als 300 Veranstaltungen angeboten; etwa Führungen, Performances und Konzerte.

Das Antikenmuseum in Leipzig widmet sich zum Beispiel der Trinkkultur im antiken Griechenland. Im Grassi Museum für angewandte Kunst erwartet die Gäste afrikanische Fotografie und das Landesmuseum für Vorgeschichte Halle führt in seiner Ausstellung durch die frühmittelalterliche Zeit der Reiternomaden.

Die gemeinsame Museumsnacht in Halle und Leipzig gibt es seit 2009. Nachdem die Veranstaltung in den Pandemiejahren 2020 und 2021 ausgefallen war, zog sie 2022 laut Kulturamt Leipzig knapp 20.000 Besucherinnen und Besucher an.