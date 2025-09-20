Ein Mann wird von einer Maschine bei der Ernte erfasst und tödlich verletzt. Warum er auf dem Feld war, ist unbekannt.

Treuen - Ein 85-Jähriger ist bei der Ernte eines Feldes im Vogtlandkreis von einem Maishäcksler erfasst worden und gestorben. Der Mann hielt sich laut einer Mitteilung der Polizei am Freitagvormittag aus zunächst unbekannten Gründen auf einem Maisfeld im Treuener Ortsteil Hartmannsgrün auf, während ein 39-Jähriger es mit dem Gerät aberntete. Es sei wahrscheinlich, dass sich die beiden Männer nicht kannten, sagte ein Sprecher.

Der 85-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und starb trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen am Unfallort. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.