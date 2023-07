845 Euro pro Kopf für Medikamente auf Rezept in Thüringen

Erfurt - Kassenpatienten in Thüringen haben im vergangenen Jahr monatlich im Schnitt ein rezeptpflichtiges Medikament pro Kopf verordnet bekommen. Wie die Techniker Krankenkasse am Donnerstag mitteilte, entfielen 2022 auf jeden gesetzlich Krankenversicherten im Freistaat knapp 12 Arzneimittelverordnungen, deren Wert sich auf rund 845 Euro summierte. Der Pro-Kopf-Bruttoumsatz bei rezeptpflichtigen Medikamenten erhöhte sich demnach um 6,4 Prozent im Vergleich zu 2021. Die TK berief sich auf aktuelle Daten des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen. Bundesweit wurden demnach Medikamente im Wert von rund 743 Euro pro gesetzlich krankenversicherter Person verordnet.

Insgesamt verschrieben Thüringer Ärzte den Kassenpatienten im vergangenen Jahr Tabletten, Infusionen, Tropfen oder Salben im Wert von mehr als 1,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung um 5,4 Prozent entspricht.

Im Zehn-Jahres-Vergleich haben sich die Pro-Kopf-Ausgaben der Kassen für Arzneimittel in Thüringen demnach um 43 Prozent erhöht. 2012 habe der Wert der verschriebenen Medikamente je Versicherten bei 592 Euro gelegen. „Ein so großer Sprung lässt sich nicht allein durch den demografischen Wandel begründen“, äußerte TK-Landeschef Guido Dressel.

Ein Großteil der Kostensteigerung sei auf neu auf den Markt gekommene, patentgeschützte Arzneien zurückzuführen. In den ersten sechs Monaten nach der Markteinführung könnten Hersteller frei festlegen, wie viel ein neues Medikament kostet. Dressel fordert angesichts der Kostenentwicklung und der angespannten Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen eine Änderung der Preisbildung für neu entwickelte Medikamente. „Es kann nicht sein, dass die Hersteller völlig intransparent einen Preis festlegen können, der sich nicht an den tatsächlichen Forschungskosten und am tatsächlichen Nutzen orientiert.“