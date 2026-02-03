Die Feuerwehr wird zu einem Brand gerufen, die Flammen sind jedoch bereits von selbst erloschen. Im Wohnhaus machen die Brandbekämpfer eine traurige Entdeckung.

Vechta - Eine 83-Jährige ist beim Brand eines Wohnhauses in Vechta ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen nach war es am Montag zu einem Feuer im Obergeschoss des Einfamilienhauses gekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen erloschen jedoch von selbst.

Die Feuerwehr entdeckte die leblose Bewohnerin, der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod der 83-Jährigen feststellen. Bislang wurden demnach keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.