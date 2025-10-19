Dresden - Eine 81-Jährige soll in Dresden versucht haben, einer Jugendlichen ihr Kopftuch gewaltsam vom Kopf zu ziehen. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Die Beamten seien am Freitag verständigt worden, weil die Seniorin auf einem Hof in der Dresdner Südvorstadt zwei 14 Jahre alte Mädchen rassistisch beleidigt haben soll. Zudem soll es laut Polizei zu dem Versuch gekommen sein, einer der beiden Jugendlichen das Kopftuch herunterzureißen. Gegen die Seniorin wird nun wegen Volksverhetzung und Körperverletzung ermittelt.