Ein Senior benimmt sich in einem am Bahnhof wartenden Linienbus daneben, die Busfahrerin wirft den 80-Jährigen raus. Doch der Senior steigt einige Zeit später erneut ein. Und wird aggressiv.

Ein 80-Jähriger hat eine Busfahrerin geschlagen und getreten, weil sie ihn aus dem Bus geworfen hat. (Symbolbild)

Delmenhorst - Ein 80-Jähriger hat in Delmenhorst auf eine Busfahrerin eingetreten und eingeschlagen. Die 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stand der Linienbus am Busbahnhof, der Senior war wegen „unflätigen Verhaltens“ von der Fahrerin des Busses verwiesen worden. Als er am Samstagabend rund 30 Minuten später dennoch wieder einstieg, versuchte die Busfahrerin, den 80-Jährigen aus dem Fahrzeug zu drängen. Der Senior griff daraufhin laut Polizei die 46-Jährige an und schlug und trat auf sie ein. Dann stürzte der Mann auf dem Bussteig zu Boden und verletzte sich im Gesicht. Der Rettungsdienst versorgte den 80-Jährigen vor Ort, der Mann kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.