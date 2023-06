Prerow - Helfer haben am Strand in Prerow (Vorpommern-Rügen) einen 80 Jahre alten Badegast leblos aus der Ostsee geborgen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen sei der Senior aus der Region Schönebeck in Sachsen-Anhalt nicht wieder zu Bewusstsein gekommen und gestorben, sagte eine Polizeisprecherin in Stralsund. Badegäste hatten den Rentner hilflos im Wasser treiben sehen und sofort Erste Hilfe geleistet. Eine Fremdeinwirkung wird laut Polizei ausgeschlossen. Die Ostsee hat in der Region Prerow derzeit 17 Grad Wassertemperatur.