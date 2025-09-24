Die Polizei erreicht ein Anruf. Ein Mann gibt an, seinen Vater getötet zu haben. Polizisten finden tatsächlich eine Leiche. Was ist geschehen?

Die Polizei hat in Berlin-Buch einen Mann festgenommen, der seinen Vater getötet haben soll. (Symbolbild)

Berlin - Ein 80-jähriger Mann ist tot in seiner Wohnung in Berlin-Buch aufgefunden worden. „Die Auffindesituation lässt auf ein Tötungsdelikt schließen“, teilte ein Polizeisprecher in einem Video auf der Plattform X mit. Der 50 Jahre alte Sohn des Opfers wurde vorläufig festgenommen, wie es hieß.

Nach den Angaben erreichte die Polizei zuvor gegen 8.45 Uhr ein Anruf von einem Mann. Dieser habe angegeben, seinen Vater getötet zu haben. Polizisten eilten daraufhin zu der Wohnung des 80-Jährigen - und fanden dessen Leiche.

Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Ermittler erhoffen sich unter anderem durch die Obduktion der Leiche Hinweise zum Tatgeschehen. Die Untersuchung der Rechtsmedizin soll heute oder am morgigen Donnerstag erfolgen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.