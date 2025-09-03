Nach einem Streit in Magdeburg muss ein 80-Jähriger mit einer Stichverletzung an der Schulter ins Krankenhaus. Nach dem Täter wird noch gesucht.

Magdeburg - Ein 80 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Magdeburg erheblich verletzt worden. Er kam mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Nach den bisherigen Ermittlungen sei es zwischen dem 80-Jährigen und einem Unbekannten zunächst zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung gekommen. Dann habe der Unbekannte ihm eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht, den Hund des Geschädigten getreten und dem Mann in die Schulter gestochen. Nach dem Täter wird nun gefahndet. Die Polizei bat um Hinweise von Zeugen.