Ein Transporter und ein Auto stoßen in einer Kurve bei Klein Eichholz frontal zusammen – für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät. Die Straße bleibt stundenlang gesperrt.

Heidesee - Eine 80-Jährige ist bei einem schweren Verkehrsunfall bei Klein Eichholz gestorben. Polizeiangaben zufolge wurden vier weitere Menschen teilweise schwer verletzt. Am Montagnachmittag stießen in einer Kurve auf der Staatsstraße 246 zwischen Klein Eichholz im Dahme-Spreewald Kreis ein Transporter und ein Auto frontal zusammen. Ein 36-Jähriger und ein 27-Jähriger, die im Transporter saßen, wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der 86 Jahre alte Fahrer des Autos wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Mit ihm im Auto saßen zwei Frauen: Eine 57-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus, eine 80-Jährige starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Die Staatsstraße war bis in den Abend hinein voll gesperrt. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.