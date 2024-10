Ein Haus in Tharandt bei Dresden steht in Flammen. Die Bewohnerin kommt ins Krankenhaus.

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Tharandt (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) wird eine 80-jährige Frau verletzt. (Symbolbild)

Tharandt/Dresden - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Tharandt (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in der Nähe von Dresden ist eine 80-jährige Frau verletzt worden. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache am Sonntagabend ausgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass keine Straftat vorliegt. Zur Höhe des Schadens konnte sie keine Angaben machen.