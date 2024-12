Eine Autofahrerin will in einen Supermarkt einbiegen, als sie einen Jungen übersieht. Der 8-Jährige muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Crimmitschau - Bei einem Unfall in Crimmitschau im Landkreis Zwickau hat eine Autofahrerin ein 8-jähriges Kind angefahren und dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte die 73-Jährige am Donnerstag mit ihrem Auto in die Einfahrt eines Supermarktes abbiegen und übersah den Jungen auf dem Gehweg. Das Kind wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.