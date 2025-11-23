In Leer ereignet sich am Samstagmorgen ein tragischer Unfall an einem Bahnübergang. Ein älterer Mann stürzt, rutscht durch die Straßenglätte auf die Gleise - dann rollt ein Zug an.

Leer - Ein Mann ist in Leer an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, nachdem der 79-Jährige versucht hatte, mit seinem Fahrrad den Bahnübergang zu überqueren und dabei mit der sich senkenden Bahnschranke zusammenstieß und stürzte, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Straßenglätte sei der 79-Jährige dann auf die Gleise gerutscht und dort, trotz Vollbremsung des Lokführers, von dem Zug erfasst worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.