Ein 79-Jähriger gerät im Landkreis Görlitz in den Gegenverkehr und stößt dort mit einem Auto zusammen. Er überlebt den Unfall nicht.

Kottmar - Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem zweiten Auto in Kottmar (Landkreis Görlitz) ums Leben gekommen. Die 73 Jahre alte Fahrerin und der 81 Jahre alte Beifahrer des anderen Autos kamen schwer verletzt mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus, wie die Polizei Görlitz mitteilte.

Der 79-Jährige war demnach am Morgen aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Auto der Frau zusammengestoßen. Er starb noch am Unfallort, wie es hieß. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 38.000 Euro.