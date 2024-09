Aus bisher unbekannten Ursachen wird ein Senior in Cottbus von einer Straßenbahn erfasst. Er stirbt noch am Unfallort. Nun ermittelt die Polizei.

Ein 78-Jähriger starb in Cottbus bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. (Symbolbild)

Cottbus - Ein 78-Jähriger ist in Cottbus von einer Straßenbahn erfasst worden und gestorben. Nach ersten Angaben der Polizei war die Ursache des Unfalls am Dienstagabend an der Straße Garteneck zunächst unklar. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 78-Jährigen feststellen. Die Fahrgäste sowie der Fahrer der Straßenbahn blieben den Angaben zufolge unverletzt. Ermittlungen zu den Hintergründen wurden eingeleitet.