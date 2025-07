In Suhl hat ein 77-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz einen anderen Mann wohl unabsichtlich mit dem Auto eingequetscht. (Symbolbild)

Suhl - Ein 77 Jahre alter Autofahrer hat auf einem Parkplatz in Suhl einen anderen Mann mit dem Auto kurzzeitig eingequetscht und anschließend einen weiteren Unfall verursacht. Der 75-jährige andere Mann sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der ältere Autofahrer habe nach derzeitigen Erkenntnissen am Dienstag Gas und Bremse verwechselt und den anderen Mann zwischen seinem Wagen und einem danebenstehenden Fahrzeug eingeklemmt, hieß es. Der 77-Jährige sei im Anschluss weitergefahren und gegen eine Mauer und einen Zaun geprallt.