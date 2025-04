Mit einem Sprung in die Tiefe hat ein 74-Jähriger mutmaßlich seinen behinderten Sohn und sich selbst getötet. Alarmierte Rettungskräfte fanden die beiden Männer tot vor einem Mehrfamilienhaus.

Polizeieinsatz in Spandau

In Berlin-Spandau hat ein Mann seinen Sohn und sich selbst getötet. (Symbolbild)

Berlin - Ein 74 Jahre alter Vater hat in Berlin-Spandau mutmaßlich seinen Sohn und sich selbst getötet. Die Polizei geht davon aus, dass er am Dienstagabend aus großer Höhe in die Tiefe sprang und dabei den 42-Jährigen mitriss, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Sohn hatte demnach eine geistige Behinderung. Alarmierte Einsatzkräfte fanden die beiden Männer tot vor einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Wilhelmstadt. Zu den genauen Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission ermitteln.