74-jähriger Autofahrer fährt Fußgängerin in Lichtenberg an

Berlin - Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin in Berlin-Lichtenberg angefahren und schwer verletzt. Der 74-Jährige war am Freitagabend auf der Atzpodienstraße in Richtung Norden unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Ampelkreuzung bog er nach links in die Rüdigerstraße ab. Dabei übersah der Fahrer den Angaben zufolge die 80-jährige Frau, die ebenfalls bei Grün die Straße überquerte. Das Auto erfasste die Seniorin, sie kam mit Verletzungen an Kopf, Beinen und Rücken ins Krankenhaus.