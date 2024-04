Dessau-Roßlau - Bei einem Einbruch in einen Baumarkt in Dessau-Roßlau haben die Täter 72 Zaunpfosten gestohlen. Die Unbekannten drangen in der Nacht zum Samstag in den Baumarkt ein und nahmen die Beute mit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Schaden belaufe sich auf 3240 Euro.