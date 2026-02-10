Ein Fahrer kommt von seiner Spur ab. Genau in diesem Moment kommt ihm ein älterer Herr in seinem Wagen entgegen. Die Wucht des folgenden Aufpralls verletzt beide Fahrer schwer.

Rettungskräfte hatten nichts mehr für den 71-Jährigen tun können, wie die Polizei erklärte. (Symbolbild)

Delitzsch - Ein 71-jähriger Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Nordsachsen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann am Montag noch an der Unfallstelle.

Zuvor war ein 52 Jahre alter Fahrer zwischen Delitzsch und Mocherwitz in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Wagen des älteren Herren zusammengestoßen. Die Ursache dafür sei bislang unklar. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.