Eine 71-Jährige überquert in Bad Liebenstein eine Straße, als sich ein Moped nähert. Der jugendliche Fahrer übersieht die Frau. Sie wird schwer verletzt.

Bad Liebenstein - Eine 71-Jährige ist in Bad Liebenstein im Wartburgkreis von einem Moped angefahren worden. Die Frau kam am Montagnachmittag schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei in Suhl mitteilte. Der 15 Jahre alte Fahrer des Mopeds und seine 16-jährige Beifahrerin wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Jugendliche hatte die 71-jährige Fußgängerin übersehen, als sie die Straße überquerte.