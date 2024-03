Chemnitz - Ein 69-Jähriger ist in Chemnitz umgebracht worden. Ein Angehöriger habe den Mann am Sonntagnachmittag tot in der Wohnung gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Situation, in der die Leiche aufgefunden worden sei, sowie die Untersuchung des leblosen Körpers in der Wohnung hätten den Verdacht bestätigt, dass der Mann gewaltsam ums Leben kam. Daraufhin sei der Tatort von Spezialisten des Landeskriminalamtes untersucht worden. Außerdem habe es erste Ermittlungen im Umfeld gegeben, zudem seien potenzielle Zeugen befragt worden. Weitere Hinweise zu den Todesumständen und dem Todeszeitpunkt erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion des Leichnams. Mit Ergebnissen sei zeitnah zu rechnen, hieß es. Zur Art der Verletzungen wollte die Polizei vorerst keine Angaben machen.