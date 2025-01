Erfurt - In Thüringen haben im vergangenen Jahr 68 Menschen die vierstufige Prüfung zum Fahrlehrer bestanden und können nun neu in diesem Beruf arbeiten. Wie das Landesverwaltungsamt mitteilte, handelte es sich um 13 Frauen und 55 Männer. Aus Sicht des Fahrlehrerverbandes im Freistaat sind diese Zahlen bei Weitem nicht ausreichend. „Es fehlt wirklich dramatisch an Fachkräften“, sagte Verbandschef Harry Bittner.

Laut Bittner sucht deutschlandweit etwa die Hälfte aller Fahrschulen nach einem Fahrlehrer. „Das ist in Thüringen nicht anders“, sagte er. Verschärfend komme hinzu, dass 60 Prozent der Fahrlehrer in Thüringen älter als 50 Jahre sind. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren viele Beschäftigte in Rente gehen und ersetzt werden müssen.

Verband: Zu wenig Frauen arbeiten als Fahrlehrerinnen

Der Verbandschef sieht zudem einen Frauenmangel in der Branche. „Immer noch fehlen uns Frauen“, sagte Bittner. Er sei überzeugt, dass mehr weibliche Fachkräfte den Berufsstand bereichern würden.

Um als Fahrlehrer arbeiten zu können, sind nach Angaben des Landesverwaltungsamtes vier staatliche Prüfungen nötig: eine fahrpraktische Prüfung, eine Fachkundeprüfung sowie eine theoretische und eine praktische Lehrprobe. Über alle Arten hinweg seien im vergangenen Jahr 352 Prüfungen durchgeführt worden.