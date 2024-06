Hildburghausen - Ein 67 Jahre alter Mann ist in Hildburghausen mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Er kam am Sonntagmittag zwischen Hildburghausen und dem Ortsteil Gerhardtsgereuth mit seinem Pkw aus zunächst ungeklärter Ursache rechts von der Straße ab, wie die Polizei Suhl am Montag mitteilte. Er prallte mit dem Wagen gegen einen Baum und erlag vor Ort seinen Verletzungen, wie es hieß. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt, den Sachschaden schätzten die Beamten auf 25.000 Euro.